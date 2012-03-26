Податкова недоїмка до зведеного бюджету зменшилась на 16.5 млн. гривень

Станом на 01.03.2012 року сума податкового боргу (з урахуванням боргу банкрутів) до Зведеного бюджету в цілому по області склала 598,7 млн.грн., що на 16,5 млн.грн. або на 2,7% менше ніж станом на 01.01.2012 року.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Скорочення податкового боргу за січень-лютий 2012 року забезпечено по ПДВ – на 13,2 млн.грн., податку на прибуток – на 1,1 млн.грн., податку на доходи фізичних осіб – на 1,2 млн.грн., платі за землю – на 1,3 млн.грн.