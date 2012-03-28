В Тульчині навчатимуть культурі сортування сміття

Сьогодні проблема поводження з ТПВ є однією з пріоритетних для багатьох адміністративно-територіальних одиниць в Україні. У випадку Тульчинського району (з населенням близько 55 тисяч) вона вимагає негайного розв’язання. Санітарна ситуація погіршується в більшості районних міст і сіл: продовжують виникати нові стихійні сміттєзвалища, в той час як існуючий полігон майже вичерпав свій потенціал і є заповненим на 99 відсотків.

На цей полігон, розташований на відстані 1 км від м. Тульчин, щороку вивозиться 30,2 тис. м. куб. відходів. Полігон введено в дію в 1990 році з розрахованим терміном експлуатації 20 років. На сьогодні він перевантажений, відходи складуються без сортування та знешкодження. Окрім цього, під’їзні дороги до сміттєзвалища перебувають в незадовільному стані.

Громади, охоплені заходами проекту, мають близько 26 тисяч населення, і розміщені дуже близько одна від одної. Саме тому для них природно об’єднати сили у проекті щодо поводження з ТПВ.

Для розв’язання проблеми перевантаження полігону та постійно зростаючої кількості відходів, в Тульчинському районі реалізують міжмуніципальний проект із запровадження інтегрованого підходу до поводження з твердими побутовими відходами. Проект реалізують Тульчинська районна державна адміністрація, Тульчинська районна рада, Тульчинська міська рада, Суворівська та Кинашівська селищні ради за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» та проекту Програми розвитку ООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку». Виконання проекту фінансується Швейцарською Конфедерацією.

10-14 січня 2012 року в рамках міжмуніципального проекту проводилося соціологічне опитування в цільових громадах. Згідно з результатами опитування 150 мешканців, 99% респондентів переконані, що звалища негативно впливають на навколишнє середовище і вказали всі фактори впливу. Близько 50% опитаних мешканців багатоповерхівок та 90% мешканців приватного сектору готові сортувати сміття вдома при умові, що у дворі стоятимуть спеціально облаштовані контейнери.

Для виконання проекту застосовують покрокову процедуру інтегрованого планування поводження з ТПВ в Тульчинському районі, на всіх етапах залучають мешканців району. Застосування інтегрованого підходу означає, що рішення приймаються керівним комітетом та робочою групою покроково із врахуванням позицій всіх партнерів та важливих аспектів, для того, щоб проект був успішним, сталим, сприятливим для екології та економічного стану району.

На сьогоднішній день підготовлено Звіт про визначення альтернативних варіантів інтегрованого поводження з твердими побутовими відходами в Тульчинському цільовому регіоні, який стане основою для районної Стратегії поводження з ТПВ та плану дій і його виконання. Очікується, що реалізація проекту вирішить проблему відходів в районі, поліпшить екологічні умови та запропонує модель, що може використовуватись в інших регіонах України.

У березні в рамках згаданого міжмуніципального проекту стартує інформаційна кампанія для цільових громад «Менше сміття – краще життя». Її мета - змінити звичну побутову поведінку мешканців на користь більш раціонального використання ресурсів, а також скорочення обсягів відходів завдяки його роздільному збиранню.

Кампанія поетапно фокусуватиме увагу людей на таких ідеях, як відмова від одноразового пластикового пакування, багаторазове використання речей, переробка сировини, необхідність пресування та складання сміття, компостування органіки та інші.

У рамках інформаційної кампанії будуть проведені інформаційно-мотиваційні зустрічі щодо відповідального поводження з ТПВ за участі представників органів влади та місцевого самоврядування, торгівельної мережі, соціально-відповідального бізнесу та громади. Для прищеплення школярам навичок раціонального поводження зі сміттям їх вчителів запросять на семінари з методики ведення навчально-вихованої роботи за темою “Відходи” в рамках курсу “Уроки для стійкого розвитку”. Такі заняття пропонується впровадити в усіх школах району. Також на охопленій території будуть встановлені тематичні білборди, мотиваційні плакати, з’являться статті в ЗМІ та відеосюжети на телебаченні.

