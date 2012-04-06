На Вінниччині найбільше "молочне" підприємство України

Про це зазначив під час виступу на регіональному форумі Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Барецький.

Виступаючи перед присутніми відзначив, що серед усіх регіонів України, Вінниччина має найпотужніший агропромисловий комплекс, який демонструє стабільні темпи розвитку. Понад 6% обсягу ВВП сільськогосподарської продукції України.

Вінниччина має рекордні результати по збору зернових в 2011 році – 4,2 млн.т, в порівнянні з 2010 роком – на 1,2 млн.т більше. Потужна в області цукрова галузь, також – тваринництво. На Вінниччині протягом року збудовано 5 нових елеваторів, де зберігається до 2,5 млн.т зерна, також овочесховища, де зберігається до 150 тис.т продукції.

На сьогоднішній день в агропромисловому комплексі області реалізовуються понад 135 інвестиційних проектів з капіталовкладеннями майже 15,0 млрд. грн. Обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в економіку області, то він склав 226,0 млн.дол. США, в розрахунку на одну особу – це 138,6 дол. США. Інвестиції надходили із 48 країн світу.

В регіоні виробляється понад 6,0% обсягу валової продукції сільського господарства України.

Вінниччина надзвичайно багата на корисні копалини. Родовища первинних каолінів Вінниччини є одними з найбільших не тільки в Україні, а і в Європі. Також в Калинівському районі є єдине в Україні родовище гранатів, неподалік від нього для виробництва щебеню розробляється Iванiвське родовище граніту, вміст гранату в якому становить близько 25%, а його запаси оцінюються десятками мільйонів тон.

Економіка області має високий торговий потенціал. Володимир Барецький вказав на найбільш відомих вінницьких виробників, продукція яких високо котується на світовому ринку. Зокрема, серед них відомі „горілчаний” та „солодкий” бренди.

Впродовж року здійснювалися торгові відносини з партнерами зі 108 країн світу: Росією, Польщею, Німеччиною, Білоруссю, Китаєм, Туреччиною та ін. Зовнішня торгівля здійснювалася в основному готовими харчовими продуктами, жирами, олією тваринного та рослинного походження.

У 2011 році 95 країн світу скористалися послугами підприємств Вінниччини на суму 39 млн. дол. США., в основному це: комп’ютерні послуги, послуги з виробництва готового одягу та хутра, послуги у сфері вищої освіти та послуги, пов’язані з виконанням вантажних автомобільних перевезень.

Окрім широкої торговельної бази у Вінницькій області на високому рівні розвинена логістична інфраструктура.

Вінницька область за коефіцієнтом транзитності посідає 1 місце в Україні, а Україна – перше місце в Європі.

Через Вінницьку область проходять дві автомобільні магістралі міжнародного значення: автомобільна дорога «Стрій (Львів) - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка» «Житомир - Вінниця - Могилів-Подільський», які є частинами європейських маршрутів Є-50 та Є-583, відповідно.

В майбутньому через Вінницький регіон будуть проходити два міжнародних транспортних коридори - «Європа - Кавказ - Азія» та «Гданськ - Одеса».

Також Володимир Барецький відзначив, що до послуг громадян в 2 км від м. Вінниця і в 7,5 км від її міської залізничної станції у Гавришівці розташовано аеропорт «Вінниця», який має дозвіл на обслуговування міжнародних авіарейсів. Важливо, що даний об'єкт має зручну транспортну розв'язку для перевезення пасажирів та вантажу як по Україні, так і за її межами.

