Для вінницьких ретро-авто створять музей "під одним дахом"

Раритетні автомобілі 30-х, 40-х та 50-х років на своєму подвір’ї зібрав колекціонер з Вінниці Олексій Стрембіцький. Уже 35 років чоловік реставрує та відновлює машини, яких в усьому світі залишились одиниці. Найбільша любов у пошановувача ретро-авто до військової техніки. Олексій переконує – це не лише мотор, двері, кузов, а історія цілого покоління. Зараз у колекції уже півсотні ексклюзивних машин. З жодною поціновувач раритетів не збирається розлучатись. Навпаки, незабаром планує усю колекцію перетворити на музей, де відвідувачі зможуть не лише полюбуватись на досягнення світового автопрому, а й покататись на Віллісах, Мерседесах та Запорожцях, яким уже майже по сто років.

Самотужки відновити авто, яким уже майже сто років, Олексію не під силу. Його любов до раритетів розділяє ціла команда ентузіастів. Усі реставратори поєднують функції механіків, слюсарів, художників та істориків. Адже іноді доводиться відновлювати машини, яких залишились одиниці в усьому світі. І кожна дрібниця має значення, як підготувати авто, як підрихтувати та пофарбувати.

- Найскладніший процес – це пошук запчастин до даного автомобіля, тому що заводи давно того не випускають і доводиться шукати не по Україні, а по всьому світові, - каже Олексій Стрембіцький.

Колекціонування ретро-авто - задоволення не з дешевих. Понад 17 тисяч доларів можуть коштувати ексклюзивні моделі, але й ті сьогодні знайти проблема. Олексій Стрембіцький готує до реставрації військовий автомобіль Вілліс – МТ. У 1941-му їх випустили за спецзамовленням Радянського Союзу. Пережити другу світову вдалось лише декільком екземплярам. Тому реставрація подібних авто - майже ювелірна робота. Колекціонер стверджує, що найкраще відновлювати ті авто, які ще не піддавались ремонту. Іноді столітні авто називають машинами часу. Більшість із відновлених автомобілів пройшли всю Велику Вітчизняну війну і проїхали тисячі кілометрів по жахливих дорогах.

Зараз усі відновленні військові машини механіки перевіряють та підлаштовують. 9 Травня, на День Перемоги Газ АА «полуторка», Газ 69, який так поважав маршал Жуков, та ГАЗ 67 вийдуть на парад. А уже після свят реставратори шукатимуть місце для музею. В колекціонерів є мрія: усі відновлені «Москвичі», «Запорожці», «Побєди» та військові авто зібрати під одним дахом.