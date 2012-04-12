Більшість вінницьких дитсадків у липні закриють на ремонт

У липні, як і торік, більшість вінницьких дитсадків закриють на ремонт.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Липень для проведння ремонтів обраний не випадково, - у цей час садочки відвідують лише 15-20% малюків.

Наразі адміністрації ДНЗ завершується опитування батьків, аби скласти списки дітей, котрі ходитимуть в чергові садочки.

Поки що від батьків надійшло трохи більше тисячі заяв, але їх прийматимуть аж до 1 травня.

Чергов дитсакдки працюватимуть:

- в мікрорайоні “Поділля” - ДНЗ№1. Туди ходитмуть діти з садочків №№1, 3, 9, 13, 21, 24, 25, 35, 38;

- на ближньому Замості працюватиме два садочки — ДНЗ№27 , який прийме діток з садочків №№77, 50, 23, 37, 71, 47, і ДНЗ№5, куди зможуть ходити маленькі вінничани з садочків №№ 34, 51, 29, 28, 26, 36;

- на Вишеньці працюватимуть ДНЗ№ 73 для дітей з садочків №№2, 30, 45, 57, 60, 75, та ДНЗ№74 для дітей з садочків №№4, 67, 72, 61, 59, 57, 52, 58 і 46.

- наТяжилові та в. Карла Маркса черговим буде ДНЗ№14, - сюди ходитимуть малюки з садочків №№6, 10, 43, 16, 18, 17 і 42.

Якщо заяв від батьків буде більше, мережу чергових садочків міська влада обіцяє розширити.