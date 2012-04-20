Міжнародні оглядачі вивчали, як живе вінницька молодь

Вчора, 19 квітня, у Вінниці працювала команда міжнародних оглядачів з Ради Європи, яка проводить на території України огляд національної молодіжної політики України. До її складу входить сім фахівців з різних країн, які протягом дня зустрілись із представниками закладів і установ, які працюють з молоддю.

Як повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, міжнародні оглядачі приїхали в Україну на запрошення уряду. В такий спосіб наша країна зможе отримати міжнародну оцінку з приводу якості реалізації молодіжної політики (черга на отримання міжнародної оцінки розписана до 1014 року).

Для цього було визначено чотири міста, де працюватимуть експерти. До Вінниці вони приїхали після Києва та Житомира, а після нашого міста їх шлях проляже до Чернігова. В цілому міжнародні оглядачі перебуватимуть в Україні впродовж тижні.

Член Європейського керівного комітету з питань молоді та за сумісництвом голова команди міжнародних оглядачів Енн Ківімае каже, що їх команда хотіла б у Вінниці попрацювати довше, бо зустріли тут людей, які професійно і якісно працюють з дітьми та молоддю.

«Ми за той час, який провели у Вінниці, бачили багато ентузіастів, які переймаються щоденним життям молоді, які роблять те, що серце хоче і в той же час те, що корисно. Це одразу видно. І як я вже сьогодні кілька разів сказала, ми б хотіли зупинитись тут на тиждень і довго з усіма спілкуватись», – говорить Енн Ківімае.

За результатом проведення в Україні огляду буде підготовлено міжнародну доповідь щодо національної молодіжної політики України, презентація якої планується у 2012-2013 роках на всеукраїнському та міжнародному рівнях під час громадських слухань. Ці матеріали будуть використані також при підготовці щорічної доповіді керівництву держави про стан молодіжної політики в Україні за 2012 рік «Участь молоді у суспільному житті: досвід, можливості, бар‘єри».

Напрацювання за результатами проведення огляду в Україні будуть узагальнені Радою Європи та Державною службою молоді та спорту України і надіслані країнам-членам Ради Європи та всім зацікавленим установам та організаціям.

«Маючи оцінку міжнародного огляду ми зможемо будувати якісні національні програми, – зазначив Вінницький міський голова Володимир Гройсман під час зустрічі з експертами. – У Вінниці ми знайшли шляхи комунікації з молодими людьми. У нас є ряд дорадчих органів, які допомагають нам обговорювати ті чи інші рішення в рамках міста. Головне для нас те, що ми приймаємо рішення, враховуючи думку молоді».

