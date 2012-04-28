Вінницьким діткам розкажуть про Буків та Русалоньок

Книгарня «Є» та видавництво «Теза» запрошують Вас на зустріч із дитячими письменниками Сашком Дерманським та Мариною Павленко, яка відбудеться 29 квітня. Початок – об 11:00.



Завжди цікаво зустрітися із дитячим письменником, а ще цікавіше – одразу з двома!

Певне, сучасна дитяча література була б не такою яскравою, якби у ній не був Сашко Дерманський. Герої його книг – чи то вуж Онисько, чи Чудове Чудовисько, а чи Гаврик – завжди доводять свою кмітливість та веселість. У доробку письменника – вееееличезна кількість цікавих книжок: «Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська» (2004), «Король буків, або таємниця Смарагдової книги» (2005), «Чудове Чудовисько» (2006), «Бабуся оголошує війну» (2006), «Танок Чугайстра» (2007), «Царство Яблукарство» (2009), «Чудове чудовисько в країні жаховиськ» (2010), «Корова часу» (2010). Сам Сашко – іще той жартівник! Він не тільки цікаво пише, але й цікаво розповідає та переповідає свої історії.

Марина Павленко пише для читачів різного віку, але особливо відома вона тетралогією «Русалонька із 7-В». Це розповідь про життя і пригоди семикласниці Софійки (вона ж – Русалонька), переплетені з таємницями сучасного та загадками непростого українського минулого. Кожна частина серії пов’язана з природніми стихіями – вогнем, водою, повітрям і землею. У всіх повістях фігурує вельми дивна (а може, навіть трохи чарівна) прабабусина шафа. У всіх є трохи містики й магії (але не більше, ніж в нашому справжньому житті!). У всіх на допомогу завжди приходять красива й добра тітонька Сніжана і безмежно відданий Софійці «третій зайвий» – Сашко Фадійчук.

Як бачимо, казкові світи Сашка і Марини захоплюють з перших сторінок, тож зустріч із письменниками і їхніми героями не повинен пропустити ні маленький читачик, ні його батьки.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

