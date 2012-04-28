Вінницьким діткам розкажуть про Буків та Русалоньок
Під час зустрічі автори Германський та Павленко
Книгарня «Є» та видавництво «Теза» запрошують Вас на зустріч із дитячими письменниками Сашком Дерманським та Мариною Павленко, яка відбудеться 29 квітня. Початок – об 11:00.
Завжди цікаво зустрітися із дитячим письменником, а ще цікавіше – одразу з двома!
Певне, сучасна дитяча література була б не такою яскравою, якби у ній не був Сашко Дерманський. Герої його книг – чи то вуж Онисько, чи Чудове Чудовисько, а чи Гаврик – завжди доводять свою кмітливість та веселість. У доробку письменника – вееееличезна кількість цікавих книжок: «Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська» (2004), «Король буків, або таємниця Смарагдової книги» (2005), «Чудове Чудовисько» (2006), «Бабуся оголошує війну» (2006), «Танок Чугайстра» (2007), «Царство Яблукарство» (2009), «Чудове чудовисько в країні жаховиськ» (2010), «Корова часу» (2010). Сам Сашко – іще той жартівник! Він не тільки цікаво пише, але й цікаво розповідає та переповідає свої історії.
Марина Павленко пише для читачів різного віку, але особливо відома вона тетралогією «Русалонька із 7-В». Це розповідь про життя і пригоди семикласниці Софійки (вона ж – Русалонька), переплетені з таємницями сучасного та загадками непростого українського минулого. Кожна частина серії пов’язана з природніми стихіями – вогнем, водою, повітрям і землею. У всіх повістях фігурує вельми дивна (а може, навіть трохи чарівна) прабабусина шафа. У всіх є трохи містики й магії (але не більше, ніж в нашому справжньому житті!). У всіх на допомогу завжди приходять красива й добра тітонька Сніжана і безмежно відданий Софійці «третій зайвий» – Сашко Фадійчук.
Як бачимо, казкові світи Сашка і Марини захоплюють з перших сторінок, тож зустріч із письменниками і їхніми героями не повинен пропустити ні маленький читачик, ні його батьки.
Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.