Нумізмату – контрабандисту присудили 3 роки умовно

12:55, 10 травня 2012
Вінниця
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Вивозив історичні цінності

Набув законної сили вирок Могилів-Подільського районного суду стосовно колекціонера предметів старовини, який намагався незаконно перемістити через державний кордон України 51 старовинну монету.

Про це повідомив прес-центр СБ України.

Суд визнав його винним за ч.1 статті 201 Кримінального кодексу України (контрабанда) і обрав покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік 6 місяців.

Співробітники СБУ затримали контрабандиста у лютому цього року на митному посту «Дністер» Вінницької митниці у зоні пішохідного переходу в Молдову. У кімнаті особистого огляду в нього виявили альбом із незадекларованими мідними та срібними монетами часів Російської імперії.

Експертиза Вінницького обласного краєзнавчого музею засвідчила, що монети є культурною та історичною цінністю.
Суд також виніс рішення конфіскувати старовинні монети на користь держави. Наразі їх передано до Вінницького обласного художнього музею.

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