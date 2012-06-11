Податкова міліція візьметься за «електронні гаманці» мінімізаторів

Податкова міліція зосередиться на виявленні податкових злочинів, пов`язаних із використанням новітніх технологій, позаяк система грошових розрахунків через мережу Інтернет та електронні гаманці, а також складність контролю за їх переміщенням та моніторингом надає можливість ділкам отримувати цілком реальні неконтрольовані прибутки у віртуальному просторі.

Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПС у Вінницькій області, тільки протягом минулого року через схеми мінімізації з використанням електронних платежів по Україні сформовано більше 1 млрд. грн. штучного податкового кредиту з ПДВ

Співробітниками податкової міліції Вінниччини спільно з працівниками УМВС області викрито групу осіб, які, відкривши на втрачений паспорт фіктивне підприємство, незаконно отримували кошти через систему Інтернет-банкінгу. Здійснивши несанкціонований вхід до системи та обманувши посадовців іншого підприємства, зловмисники незаконно перерахували на рахунок фіктивної фірми більше 400 тис. грн., які того ж дня за фальшивим паспортом із вклеєним фото зловмисника зняли готівкою. Відносно організатора оборудки порушено ряд кримінальних справ, у тому числі за фактом фіктивного підприємництва, які вже направлені до суду з обвинувальним висновком. Вживаються заходи по відшкодуванню завданих державі збитків.

Майже 170 тис. грн. виведених свого часу в «тінь» податків уже повернуло бюджету підприємство, що займається наданням телекомунікаційних послуг. Щоб мінімізувати податки від доходів, що надійшли на рахунки підприємства через термінали самообслуговування, посадовці «списали» частину їх як оплату за обслуговування ліній харківською фірмою. В той час, як вправлялися власними силами.

Ще понад 1,5 млн. грн. за результатами перевірки донараховано фірмі, що займається Інтернет-торгівлею. Здійснюючи реалізацію товарів через підприємців-платників єдиного податку, службові особи фірми штучно створювали торговельну «накрутку» на продукцію, з якої не сплачували жодної гривні податків.

На сьогодні податківці Вінниччини відпрацьовують ринок реалізації електронних ваучерів операторів мобільного зв’язку та Інтернет-провайдерів із використанням терміналів, діяльність Інтернет-магазинів, перевіряється відповідність їх діяльності вимогам законодавства, наявність ліцензії.