Вінничани платять за "комуналку" наперед, бо бояться подорожчання?
09:23, 13 червня 2012Вінниця
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Рівень розрахунків 104.4%
На 104,4 відсотки розрахувалися у травні мешканці Вінниці за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. У квітні цей показник становив 93,6.
У травні рівень розрахунків за холодне водопостачання склав 104,3 відсотки. Також з випередженням віннчиани платять за вивезення сімття. Рівень розрахунків за травень склав 101,2 відсотки. Про це радіо "Місто над Бугом" повідомив директор департаменту житлового господарства міської ради Сергій Кушнір.
Однак в Ккраїні ситуація критична. Населення винно комунальним підприємства більше 12 млрд.гривень. Найбільші борги у Донецькій, Дніпропетровські та Харківській обалстях.
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