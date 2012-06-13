Вінничани платять за "комуналку" наперед, бо бояться подорожчання?

На 104,4 відсотки розрахувалися у травні мешканці Вінниці за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. У квітні цей показник становив 93,6.

У травні рівень розрахунків за холодне водопостачання склав 104,3 відсотки. Також з випередженням віннчиани платять за вивезення сімття. Рівень розрахунків за травень склав 101,2 відсотки. Про це радіо "Місто над Бугом" повідомив директор департаменту житлового господарства міської ради Сергій Кушнір.

Однак в Ккраїні ситуація критична. Населення винно комунальним підприємства більше 12 млрд.гривень. Найбільші борги у Донецькій, Дніпропетровські та Харківській обалстях.

