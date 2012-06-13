У Вінниці навчать користуватись посткросингом

У строкатому світі новинок, ідей, креативу час від часу з’являється дуже багато цікавинок, що можуть об’єднувати людей незалежно від їхнього віку, статі, уподобань і навіть країн проживання, повідомляє сайт "Моя Вінниця". Таким «хобі без кордонів» можна назвати захоплення мільйонів людей у світі – поштовий обмін художніми картками «Посткросинг».

Головна мета авторів проекту полягає в тому, що будь-який мешканець планети завдяки Інтернету може обрати випадкового адресата й надіслати йому яскраву листівку традиційною «живою» поштою. Отримати маленький мистецький витвір та ще й з відбитком поштового штемпеля іншої країни – справжній подарунок для всіх поціновувачів художніх поштових карток і марок. Тим більше, що жоден відправник не залишиться без подібного подарунка у відповідь, адже система працює за принципом «Ви відправили – і Вам відправили».

Для того, щоб максимально поринути у захопливий світ листівок, вінницька посткросерка Наталя Ковальчук в реальному режимі покаже усі етапи посткросингу: від вибору адресата та самої листівки до її оформлення та відправки. Тож наприкінці майстер-класу усі присутні стануть авторами листівки, що попрямує… куди? Стане відомо в момент проведення майстер-класу, який пройде 14 чкрвня о 18 год у книгарні "Є" за адресою м.Вінни ця, вул Соборна,89.