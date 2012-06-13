Вінницькі самураї вчились тримати меча у харків‘ян

Майстри традиційного японского фехтування приїздили з Харкова навчити вінничан володіти самурайським мечем.

Уроки кендо демонстрували кращі майстри на чолі з президентом федерації цього виду бойових мистецтв, повідомляє сайт zotov-news.

- Для проведення семінару та практичних занять ми запросили президента федерації Україні і кілька кращих майстрів, у тому числі члена збірної Україні. - каже керівник клубу Олексій Кисельов. - Нам важливо представляти бойове мистецтво максимально наближеним до того виду, яким воно було в 15-17 століттях. Це принципова позиція.

"Подільський центр бойових мистецтв" розташований в спорткомплексі "Термінал". Він не перший, який намагається розвивати кендо у Вінниці. Більшість ранніх ентузіастів вже відступились від своїх ідей - не вистачило терпіння, знань, тренерів, матеріальної бази, спонсорської підтримки.

- Кендо - це шлях меча, - говорить президент української федерації кендо Костянтин Стрижаченко. - А у шляху воїна в японській традиції немає завершення, це постійний рух. Тому федерація й прагне розвивати кендо в країні. Причому не тільки в тих регіонах, де це мистецтво процвітає, але і там, де про нього часто навіть не чули.

За словами досвідченого майстра, головне, щоб учні кендо володіли певним духом, мали внутрішню силу і волю оволодівати новими знаннями.

- Такі люди є скрізь, і як ми зараз переконалися, є вони і у Вінниці. - говорить Костянтин Стрижаченко.

Наступні семінар з кендо керівництво "Подільський центр бойових мистецтв" проведе наприкінці цього року.