Гриби змусять вінничан плакати і задихатися

Через дощі різної інтенсивності, які прогнозуються у Вінниці щодня протягом тижня, головним алергенним чинником залишаться спори грибів

Алергічні симптоми 14 і 16 липня можуть викликати спори альтернарії, концентрація яких в повітрі буде значною.

Помірними і високими в ці дні будуть концентрації кладоспоріуму, але він не є таким алергенним, як альтернарія. Серед одиничних спор - эпікоккум, копрінус, ганодерма, аско-і пероноспори.

Причинними пилковими алергенами, особливо 12 і 15 липня, залишаються злаки, які викидають у повітря помірні концентрації зерен. Чутливим людям все ще не рекомендується перебувати на природі серед лугових трав або виїжджати за місто на довгий період.

Лідером за активності серед рослин і на наступному тижні залишиться кропива, проте її пилок не є алергеном для вінничан.

У невеликих кількостях в повітрі знаходяться пилкові зерна полину, подорожника, щавлю; рослин родини маревих і складноцвітих. В значних концентраціях пилок цих рослин може викликати симптоми алергії, тому чутливим людям рекомендуються уникати і різнотрав'я.

Якщо ви відчуваєте симптоми полінозу (алергії на пилок рослин) або бажаєте попередити їх поява у себе, уважно ознайомтесь з рекомендаціями лікаря:

1. Не займайтеся активною діяльністю на вулиці в ранковий час пік викидів пилку припадає на період з 5 до 12 годин ранку), особливо в суху вітряну погоду. Обмежуйте перебування за містом (дача, ліс, поле)

2. Не задати для сушіння на відкритому повітрі одяг та білизна - на неї осідає пилок

3. Закривайте вікна на ніч і вранці або завішуйте вікна мокрою тканиною. Закривайте вікна в автомобілях.

4. Носіть звичайні або сонцезахисні окуляри. Вони частково захищають очі від пилку. По можливості користуйтеся маскою, особливо за містом.

5. Після повернення з вулиці мийте голову і руки, промивайте очі і ніс теплою водою.

6. У період загострення, а також поза сезону не вживайте продукти, на які можливі перехресні реакції. Так, при алергії на пилок злаків (жито, тимофіївка, райграс, лисохвіст) не рекомендовано вживати:

- мед

- хліб, печиво, макарони, сухарі

- манну крупу

- варені ковбаси, сосиски

- пиво, віскі, пшеничне горілку

7. Не вживайте препарати, зроблені з рослинної сировини, не порадившись з лікарем з-за можливості розвитку перехресних реакцій.

8. При наявності температури в період загострення полінозу не використовуйте безконтрольно жарознижувальні і антибактеріальні препарати. Необхідність їх вживання визначає тільки лікар

9. Намагайтеся планувати відпустку в період загострення і виїжджайте в ті регіони, де цвітіння закінчилося чи ні особливо небезпечних алергенів (море, гори). Так, на території України активну цвітіння дерев не спостерігається зараз в горах, поблизу моря та в степових районах.

10. Перебуваючи за кермом або виконуючи роботу, яка потребує значної уваги, не використовуйте протиалергійні препарати без узгодження з лікарем. Багато з них мають снодійний ефект і впливають на швидкість реакції. Пам'ятайте, що згідно Ст. 130 Адміністративного Кодексу України, керування транспортними засобами особами під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції прирівнюється до водіння в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.

11. Всі лікувальні й профілактичні заходи при алергії на пилок рослин необхідно погоджувати з алергологом лікаря. Тільки в алергологічному кабінеті можливо встановити етіологічний (причинний) діагноз і максимально правильно призначити профілактичний (попереджувальне) лікування.

Прогноз здійснюється аеробіологічною групою Вінницького національного медичного університету (керівник В. Родінкова) за підтримки Вінницької алергологічного кабінету МКЛ №1 (завідувач Б.Стремедловский).

Ваші побажання щодо змісту та якості сервісу направляйте за адресою vrodi@mail.ru або телефонуйте +38 050 549 96 56, а також +38 096 350 50 10.