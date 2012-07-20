200 «колекторських» справ по області

Більше 200 справ, які пов’язують позичальників та кредиторів, знаходяться у судах різних інстанцій Вінниччини.

Про це на прес-конференції повідомив правозахисник, голова координаційної ради Асоціації антиколекторів та правозахисників України «Ваша Надія» Федір Олексюк.

За його словами, на позичальників, які у своїй більшості є юридично неграмотними, колекторські контори та банки досить часто здійснюють моральний тиск. Він продемонстрував журналістам оригінали «листів щастя» від банків та колекторів із такими загрозливими назвами: «позов до суду», «добровільне стягнення майна», «заборона виїзду за кордон» тощо. «Але, коли придивимося уважно, то бачимо, що на всіх листах є помітки: «зразок», «проект» та інше. "Це просто залякування людей", - резюмував Олексюк.

Ще одне питання, яке порушив правозахисник, стосується позиції антиколекторів щодо узаконення в Україні колекторського бізнесу. Олексюк зазначив, що наразі колекторна діяльність знаходиться поза законом, тобто діяльність цих організацій не врегульована чинним законодавством: «Слід зазначити, що ситуація на ринку надання фінансових послуг в Україні просто жахлива. Діяльність колекторів практично ніяк не врегульована чинним законодавством, що просто розв’язує руки недобросовісним стягувачам, тобто колекторам. Нічні дзвінки та погрози, залякування родичів та близьких, листи на роботу та за місцем проживання, розкриття особистої інформації – це лише короткий список тих методів, які застосовують колектори, аби повернути борг, і в результаті, якщо пощастить, морально знищити самого боржника. І все це часто залишається поза увагою представників правоохоронних органів та судової влади.

Новий закон, вважають експерти, хоче назвати колекторів «професійними стягувачами». Однак виникне суттєве правове протиріччя, адже Стягувачем, у розумінні Закону України «Про виконавче провадження», є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Всі дії стосовно виконання рішення суду або іншого органу про стягнення боргу, проводяться на користь стягувача виключно державним виконавцем.

Як стверджує Федір Олексюк, голова ГСІА «Ваша надія», «всі інші особи, які називаються «колектори», «професійні стягувачі» та інші, матимуть приблизно таке ж право турбувати боржника своїми дзвінками або візитами, як і будь-який перехожий на вулиці, - тобто ніякого. Більш того, за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, тобто вимогу виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов’язання з погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна, існує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 355 Кримінального кодексу України».

