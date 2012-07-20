Під час збору врожаю на полях має їздити пожежна машина

Для того, щоб зберегти урожай від пожеж і працює Управління Держтехногенбезпеки. За даними служб наглядово-профілактичного обслуговування, в області до адміністративної відповідальності притягнуто 736 керівників сільгосппідприємств та приписами державного пожежного нагляду запропоновано 23185 протипожежних заходів. На об’єктах переробки та зберігання зерна замінено 981 несправну дільницю електромережі, 115 підприємств було обладнано активними системами протипожежного захисту, замінено 61 несертифiкований вогнегасник, здійснено вогнезахист конструктивних елементів на загальній площі – 39690 метрів квадратних.

Про це повідомила прес-служба Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

У Літинському, Тульчинському, Липовецькому, Вінницькому та Калинівському районах проведені планові та позапланові перевірки спільно зі ЗМІ. На рейдах були присутні представники Управління Держтехногенбезпеки, ТУМНС, центральних та обласних телеканалів, радіо та газет міста Вінниці.

В першу чергу увагу звертали на виконання протипожежних заходів на сільськогосподарських угіддях, наявність чергового пожежного автомобіля та трактора з плугом. Перевірено також і наявність вогнегасників на техніці та первинних засобів пожежогасіння на об’єктах зберігання та переробки зерна. Співробітниками Управління Держтехногенбезпеки проведені інструктажі з працюючим персоналом щодо дотримання правил пожежної безпеки та дій під час виникнення загорання.

Окрім агропідприємств, рейдова група завітала і до місць літнього відпочинку дітей. У таборі «Казкова долина» Літинського району були проведені навчання. Малі дізналися, як необхідно рятувати потопаючого за допомогою рятувального кільця. Також їм розповіли та показали правила надання першої медичної допомоги, а саме: непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень.