Вінничан просять розраховуватись за комунальні послуги через Інтернет

Вінничани отримають можливість розраховуватися за житлово-комунальні послуги через інтернет за допомогою електронних банківських карток, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

- Наразі цей сервіс знаходиться у стадії розробки, - повідомив директор департаменту міського господарства міської ради Василь Броварник. - Адже інший сервіс, який спрощує процедуру розрахунків та економить час споживачів житлово-комунальних послуг, у вінничан популярністю не користується. Лише 1 відсоток споживачів розраховується з комунальними підприємствами через спеціальні термінали. Їх у Вінниці встановлено 160 – у мережі ПриватБанк та Кредитпромбанк.

