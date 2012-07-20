Вінничан просять розраховуватись за комунальні послуги через Інтернет
14:28, 20 липня 2012Вінниця
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Спецтерміналами не користуються
Вінничани отримають можливість розраховуватися за житлово-комунальні послуги через інтернет за допомогою електронних банківських карток, повідомляє радіо "Місто над Бугом".
- Наразі цей сервіс знаходиться у стадії розробки, - повідомив директор департаменту міського господарства міської ради Василь Броварник. - Адже інший сервіс, який спрощує процедуру розрахунків та економить час споживачів житлово-комунальних послуг, у вінничан популярністю не користується. Лише 1 відсоток споживачів розраховується з комунальними підприємствами через спеціальні термінали. Їх у Вінниці встановлено 160 – у мережі ПриватБанк та Кредитпромбанк.
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