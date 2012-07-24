Гройсман: СБУ поширює недостовірну інформацію, приховуючи протиправні дії

«Управління Служби безпеки України у Вінницькій області свідомо поширює недостовірну інформацію, вводить в оману суспільство, таким чином приховуючи протиправні дії», - вважає «Вінницька правозахисна група».

До редакції УНІАН-Віннниччина громадська організація надіслала листв, у якому, зокрема, йдеться.

«10 травня 2012 року на офіційному сайті СБУ за адресою http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=111992&cat_id=112014 було розміщено повідомлення наступного змісту:

«Набув законної сили вирок Могилів-Подільського районного суду стосовно колекціонера предметів старовини, який намагався незаконно перемістити через державний кордон України 51 старовинну монету. Суд визнав його винним за ч.1 статті 201 Кримінального кодексу України (контрабанда) і обрав покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік 6 місяців.

Співробітники СБУ затримали контрабандиста у лютому цього року на митному посту «Дністер» Вінницької митниці у зоні пішохідного переходу в Молдову. У кімнаті особистого огляду в нього виявили альбом із незадекларованими мідними та срібними монетами часів Російської імперії.

Експертиза Вінницького обласного краєзнавчого музею засвідчила, що монети є культурною та історичною цінністю.

Суд також виніс рішення конфіскувати старовинні монети на користь держави. Наразі їх передано до Вінницького обласного художнього музею.

Прес-центр СБ України»

Вінницька міська громадська організація «Вінницька правозахисна група» заявляє, що «вказана інформація є недостовірною, та вказує на свідоме перекручення посадовими особами СБУ фактичної інформації, з метою приховати грубі порушення кримінально-процесуального закону при розслідуванні даної кримінальної справи.



У Єдиному державному реєстрі судових рішень за адресою http://reyestr.court.gov.ua/Review/23600607 розміщено вирок Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 18 квітня 2012 року (додається), винесений суддею Соколовим В.О. за результатами розгляду кримінальної справи відносно громадянина України у скоєнні злочину, передбаченого ст. 15 ч.2, 201 ч.1 КК України.

За текстом даного вироку, 03.02.2012р. засуджений намагався перемістити через митний кордон України у пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» з приховуванням від митного контролю 51 старовинну монету, не маючи відповідного дозволу на їх переміщення, які згідно висновку мистецтвознавчої експертизи № 01-20/0-20 від 24.02.2012 року представляють історичну, культурну та художню цінність, загальною вартістю 1591,00 грн.

Також у вироку зазначено, що вказану мистецтвознавчу експертизу № 01-20/О-20 від 24.02.2012 року, проведено комісією Вінницького обласного художньогомузею, а не Вінницького обласного краєзнавчого музею, як недостовірно вказано у повідомленні СБУ.

Відповідно до приписів Ст.62 та 54 Кримінально-процесуального Кодексу України експертом в кримінальній справі не може бути особа, яка особисто заінтересована у результатах справи. Проте, якщо за результатами судового розгляду кримінальної справи експертна установа Вінницький художній музей отримує конфісковані предмети, очевидним є конфлікт інтересів експертної установи, який унеможливлює надання нею об’єктивного експертного висновку.

Саме з метою приховання цього ганебного факту співробітники СБУ вирішили збрехати суспільству, спотворивши та перекрутивши офіційну інформацію, яка містилася у вироку суду».

Вінницька правозахисна група звернуласься до Голови Служби безпеки України Калініна І.О. та до Голови громадської ради при СБУ Горбуліна В.П. з проханням провести службову перевірку обставин надання недостовірної інформації прес-службою СБУ у повідомленні від 10 травня 2012 року.

«Враховуючи обставини, що вказують на можливу зацікавленість комісії судових експертів Вінницького обласного художнього музею у результатах експертизи № 01-20/0-20 від 24.02.2012 року Вінницька правозахисна група звертається до Генерального прокурора України Пшонки В.П. з проханням провести перевірку якості здійснення підтримання державного обвинувачення в суді під час розгляду кримінальної справи № 1-75/2012 Могилів-Подільським міськрайонним судом Вінницької області та внести до апеляційного суду Вінницької області апеляцію з проханням відновити пропущений строк на подання апеляції та направити справу на новий судовий розгляд.

Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури України провести комплексну перевірку дотримання законності посадовими особами Вінницького обласного художнього музею в ході здійснення ними повноважень експертів у кримінальних справах».