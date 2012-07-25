Вінничанин втік з тюрми

З Новобузького виправного центру № 103 у Миколаївській області втекли двоє ув'язнених. Один з них 34-річний Костянтин Слободян,мешканець Літин. Раніше був засуджений за крадіжку та за грабіж до п’яти років позбавлення волі.

Прикмети засудженого: середнього зросту, волосся темно-русявого кольору, очі карі. Був одягнений у темно-синю футболку, спортивні штани з білими лініями з боків.



Якщо Ви маєте інформацію про можливе місце знаходження засудженого, прохання повідомляти за телефонами у Києві: (044)2073451, 2070364, 4618630, 4618674, 2073409, 4618609.