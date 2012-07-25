На "Млиноманію" возитимуть автобуси

Шостий фольк-рок фестиваль “Млиноманія” відбудеться в мальовничому місці біля села Печера Тульчинського району 4-5 серпня. Млиномани збираються на свято, присвячене українським традиціям та фольклору з елементами сучасного музичного мистецтва.

Програма фестивалю традиційно буде включати концерт на великій сцені, ярмарок, майстер-класи, катання на підводах, запряжених кіньми, екскурсії по історичних місцях сіл Печера та Сокілець. Відвідувачів чекає дивовижна природа, шедеври архітектури, жива музика, вільне і невимушене спілкування, можливість насолодитися творчістю художників та самим навчитися творити. Також встановлять окремий майданчик для стрільби з луку. В рамках фестивалю відбудуться змагання з силових видів спорту – "Богатирські ігри". В неділю млиномани стануть свідками показових виступів майстрів українських бойових мистецтв, а також матимуть нагоду випробувати себе під час майстер-класів з бойового гопаку. Вечори закінчуватимуться фаєр-шоу. Кожен бажаючий матиме можливість відвідати ярмарок майстрів та прийняти участь в майстер-класах народних ремесел: гончарство, соломоплетіння, виготовлення прикрас, розпис по тканині, лялька-мотанка, вологе та сухе валяння тощо. Всіх охочих розмалюють митці боді-арту та розпису хною.

Список музичних гуртів, які візьмуть участь у фестивалі уже відомий!

4 серпня (субота):

1. Larus (Вінниця)

2. Мелорі (Київ)

3. Друге сонце (Київ)

4. The Velvet Sun (Київ)

5. ЯроДан (Київ)

6. Washing Tones (Київ)

7. Busking Nation (Вінниця)

8. Вооме Rang (Кишинеу, Молдавія)

9. Panke Shava (Київ)



5 серпня (неділя):

1. Сонця коло (Київ)

2. Milkit (Вінниця)

3. Шум (Київ)

4. SkyLine (Вінниця)

5. Кука та Банда (Київ)

6. Ясон (Вінниця)

7. КоОперація (Вінниця)

Для розміщення гостям фестивалю надається кілька місць на вибір: можна приїхати зі своїм наметом та спальником або оселиться у місцевих жителів у селі Печера. Ті, хто встигне забронювати місця заздалегідь, знайдуть притулок на турбазі Печера і в санаторії Сокілець.

Від Вінниці до Печери курсуватимуть фестивальні маршрутки. Відправлення від станції навпроти супермаркету "Грош", на Немирівському шосе (виїзд в бік Немирова). Вартість - 25 грн. Початок роботи маршруту - 4-5 серпня з 8:00. Назад - з 20:00 до 24:00. Відправлення за наповненням.

З цього року на фестивалі планує почати роботу експериментальний вільний мистецький простір. Це вільна галявина для проведення виставок, майстер-класів, музичних концертів та для створення мистецьких об'єктів. На території творчого простору «Млин» гості фестивалю побачать, як створюється скульптура з дерева, та зможуть взяти участь в цьому цікавому процесі під керівництвом майстра.

Учасники «Млиноманії» матимуть можливість оглянути неперевершені краєвиди та познайомитись з місцевими історичними пам`ятками. Під час екскурсій гості фестивалю побачать пороги Південного Бугу, Печерський Дендропарк, старовинний Костел-усипальницю родини Потоцьких-Свейковських, Краєзнавчий музей с. Печера, дерев`яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці, пам`ятку архітектури та містобудування «Сокілецький Млин».

На фестивалі заборонено розпивати алкоголь, вживати наркотичні засоби, палити в людних місцях. Також забороняється пиляти та рубати дерева, купатись в межах території фестивалю, заходити на край скелі, розпалювати багаття на береговій лінії, заїжджати автотранспортом на територію. Організатори обіцяють встановити контейнери та мішки для сміття на фестивальній галявині, тому викидати сміття будь-де, окрім спеціальних місць, заборонено.

“Млиноманія” - це зліт однодумців, загальний простір для обговорення та вирішення екологічних, культурних, економічних проблем на мальовничій місцевості, майданчик для прояву талантів, обміну досвідом, навчання та культурного відпочинку.