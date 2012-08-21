Місто відмовилось від розмальованих тролейбусів

До кінця літа міська рада збиралася розмалювати всі тролейбуси. Корпус і салон мали прикрасити картинами старовинних карнавалів.

— Устиг лише зробити біля задніх дверей замальовку танцівника з довгою червоною вуаллю, — розповідає керівник громадської організації "Лабораторія актуальної творчості" Олександр Никитюк. — Щоб її створити, знадобився день.

Олександр Никитюк підрахував, розмальовка одного тролейбуса коштуватиме до 30 тис. грн.

— Старий тролейбус мали розмальовувати не лише ззовні, а й усередині. У салоні мало бути голубе небо з виноградними лозами та квітами. З невідомих мені причин подальша робота припинилася.

У міськраді відмовились пояснювати, чому проект призупинили.

— Видно, думали це буде дешево, а коли порахували, від ідеї відмовились, — припускає Никитюк.

Недомальований тролейбус їздить маршрутом №10 Вишенька — Чехова.

Два тижні тому його заклеїли рекламою, повідомляє gazeta.ua.