Вінницькі міліціонери єдині стріляли без жодного промаху

З 14 по 17 серпня у Донецьку, проходив чемпіонат МВС України з багатоборства снайперів міліції. У змаганнях взяли участь 136 співробітників з 34 команд учасниць головних управлінь МВС в областях, ГУМВС в м.Києві, м. Севастополі, транспортної міліції та внутрішніх військ.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Збірну команду УМВС Вінницької області представляли старші викладачі НЦПП УМВС майори міліції Павло Сидорук та Володимир Муляр, заступник командира РМОП “Беркут” капітан міліції Дебелий Ігор та новий член команди лейтенант міліції Маліновська Катерина, яка в цьому році закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ та була призначена на посаду слідчого Козятинського РВ УМВС.

До програми перших двох днів змагань, входила стрільба зі снайперської гвинтівки калібру7,62 ммна відстані 200 метрів та дуельна і снайперська стрільба на 50 метрів з гвинтівок калібру5,6 мм, де не було обмежень у виборі зброї.

Коли інші команди обзавелись сучасною імпортною спортивною зброєю з дорогими та надійними оптичними і коліматорними прицілами, команда Вінницької області, як і 20 років назад, стріляла зі снайперської гвинтівки Драгунова та малокаліберних гвинтівок ТОЗ-18 і БИ-6.

Третій день змагань включав в себе швидкісну стрільбу з табельної зброї, яка обмежувалась правилами змагань пістолетом Макарова або Форт-12. Тут нашій команді не було рівних. Команда Вінницької області була єдиною командою, всі учасники якої відстріляли без жодного промаху, та з великим відривом випередили інші команди, посівши перше місце в даній вправі командного заліку. Навіть Маліновська Катерина, яка є майстром спорту з кульової стрільби з гвинтівки і вперше в житті виконувала пістолетну вправу з бойової зброї, показала свій кращий тренувальний результат.

За сумою балів у змаганнях в особистому заліку Володимир Муляр посів 5-е місце, а Павло Сидорук 8-е. В командному заліку вінничани посіли 10-е місце.