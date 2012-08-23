Міліція затримала групу виробників наркотиків

Працівники вінницької міліції затримали групу молодиків, які протягом півроку виготовляли в домашніх умовах амфетамін та розповсюджували його у нічних розважальних та навчальних закладах міста.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За інформацією відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків обласного управління міліції до них надійшла оперативна інформація про те, що група молодиків віком від 21 до 23 років виготовляє та розповсюджує у навчальних та розважальних закладах міста психотропну речовину – амфетамін. Ця інформація була правоохоронцями перевірена та успішно реалізована під час проведення оперативної закупівлі наркотичної сировини.

В одній з квартир, розташованих по вулиці Скалецького, працівники міліції виявили нарколабораторію та затримали трьох «виробників» синтетичного наркотика. Як з’ясувалося, для незаконного виготовлення наркотичного засобу молодики винаймали подобово квартири у різних районах міста. Складові інгредієнти для психотропної речовини отримували з різних міст держави. Виготовлений амфетамін молоді люди збували у нічних розважальних та навчальних закладах міста.

Як розповів заступник начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків обласного управління міліції Кирил Доценко, під час затримання у молодих людей було вилучено 33 г амфетаміну на загальну суму майже 7 тисяч гривень. Організував злочинну групу 21-річний вінничанин, який раніше був судимий за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

За даним фактом була порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів) та ч.2 ст. 315 КК України (схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зараз матеріали кримінальних справ знаходяться у суді. Учасникам злочинної групи загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.