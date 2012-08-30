Не об’їдайтесь медом і ковбасою

Тиждень пікових концентрацій амброзії у Вінниці минув з рекордно низькою для міста кількістю пилку цієї рослини в повітрі. Наступного тижня, незважаючи на відсутність дощів, високих концентрацій пилку амброзії не пронозуеться.

Залишатимуться низькими і концентрації пилку полину, кропиви, рослин родин складноцвіті і маревих. В атмосфері будуть реєструватися також поодинокі зерна пилку рослин родин злакоихі, коноппляних та зонтичні.

З наближенням осені в повітрі збільшується концентрація спор. Виняток становлять кладоспоріум і альтернарія, кількість яких, порівняно з літніми місяцями, поступово зменшується. Помірними концентрації і альтернарії, і кладоспоріуму можуть бути тільки 2 вересня. Лідером тижня є малоаллергенные аскоспори. У повітрі стало більше копрінусу, є плеоспори, эпікоккум, спори головневих і сажкових грибів.

Медики радять при загостренні полінозу не вживати продукти, на які можливі перехресні реакції. Так, при алергії на пилок злаків (жито, тимофіївка, райграс, лисохвіст) не рекомендовано вживати:

- мед

- хліб, печиво, макарони, сухарі

- манну крупу

- варені ковбаси, сосиски

- пиво, віскі, пшеничне горілку

при алергії на пилок бур'янів (полин, лобода, амброзія, соняшник) не рекомендовано вживати:

- мед, халву

- насіння соняшника, олія

дині, кавуни, персики

- селера

Не вживайте препарати, зроблені з рослинної сировини, не порадившись з лікарем з-за можливості розвитку перехресних реакцій: при алергії на пилок бур'янів не рекомендується вживати трав'яні збори з ромашки, календули, мати - й- мачухи.