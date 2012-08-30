МНС відкриває у Вінниці ліцей цивільної оборони

1 вересня у Вінницькому вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбудуться урочистості з нагоди відкриття Ліцею цивільного захисту.

Про це повідомили сьогодні в прес-службі університету.

У рамках урочистих заходів відбудеться вручення службового прапора Вінницького училища його начальнику Миколі Говорущаку від ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, генерал-лейтенанта Михайла Козяра. Після цього відбудеться церемонія відкриття Ліцею захисту.

Ліцей цивільного захисту створений за ініціативою Міністерства надзвичайних ситуацій. Метою його відкриття став намір створити умови для отримання повної загальної середньої освіти дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків і дітям співробітників МНС України.

