Залізничник знайшов на колії снаряд

На Вінниччині, поблизу села Мончин Погребищенського району працівник Південо-Західної Залізниці Вінницької дистанції виявив артилерійський снаряд воєнних часів. Про небезпечну знахідку чоловік повідомив місцевих рятувальників.

Група надзвичайників, прибувши на місце події, визначила, що знайдений предмет справді є артилерійським снарядом 88-мм, часів Великої Вітчизняної війни. Вибухонебезпечний предмет лежав увесь цей час на відкритій території Південо-Західної Залізниці Вінницької дистанції колії, за 2 кілометри від населеного пункту. Щоправда, ні залізничної станції, ні колії зараз там уже немає – на її місці височить земляний насип, повідомляє сайт Вінниця‘ОК.

Наразі небезпечну ділянку огороджено, а працівники міліції організували охорону вибухового предмета.