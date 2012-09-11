З губернатором можна буде регулярно спілкуватися он-лайн

Незабаром вінничани і всі зацікавлені можуть дізнатись про роботу обласної влади скориставшись новим, модернізованим сайтом Вінницької облдержадміністрації. Наразі роботи з його створення вже завершені, і розробники проводять його апробацію в тестовому режимі.

Як повідомила УНІАНу начальник управління у справах преси та інформації ОДА Світлана Василюк, новий сайт замінить нині діючий веб-ресурс вже наприкінці вересня – на початку жовтня. Офіційне Інтернет-представництво обласної виконавчої влади не тільки змінить дизайн, а й оновиться структурно та буде багатшим за контентом і відповідатиме вимогам, які висуваються до офіційних сайтів наразі.

- Ми збережемо основні блоки, які є в нинішньому сайті, але буде багато новацій, - каже Світлана Михайлівна. – Ми, зокрема, вводимо розділ «Вінниччина – серце України», де викладатимуться найкращі фото- та відерепортажі з усіх аспектів життя нашого краю.

Також сайт доповниться рубрикою «архів», де зберігатимуться всі новини, які публікувалися на сайті.

Окрім того, сайт стане інтерактивним. Передбачається можливість спілкування з керівником ОДА он-лайн, а також запровадження оперативного реагування за зверненнями громадян в розділі «Доступ до публічної інформації».

- Кожна людина, яка звернеться за інформацією, отримає на свій запит відповідь на електронну пошту приблизно за годину, - каже Світлана Василюк. – Досі такого сервісу у нас не було.

Також на сайті буде нова зручна банерна система(прямих переходів на сайти держустанов – авт.) і цілком нові сторінки райдержадміністрацій.

Створення нового офіційного Інтернет-представництва Вінницької ОДА та річний супровід айтішників коштували бюджету близько 154 тисяч гривень.

Модернізація сайту проводяться згідно впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкрите Уряд».

Як відомо, Україна приєдналася до Ініціативи у вересні минулого року. Її мета - сприяти підвищенню рівня відкритості та прозорості органів влади

Зокрема, до кінця 2012 року в Україні буде запроваджено Національний центр обліку комунальних платежів, інформування про житлово – комунальні послуги і Єдиний державний веб-портал адміністративних послуг. З 2013 року почне діяти механізм електронних державних закупівель. З травня 2014 держава повинна перейти на надання адміністративних послуг в електронній формі.