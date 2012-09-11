Уряд визнав Вінницю рівною за комфортністю Дніпродзержинську

Кабінет міністрів визнав Київ і Одесу найкращими населеними пунктами із благоустрою й підтримки громадського порядку серед міст I категорії (населення понад 500 тисяч осіб) в 2011 році.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 10 вересня.

Кожне з цих міст буде нагороджене перехідним кубком та дипломом І ступеня.

У свою чергу Донецьк буде нагороджений дипломом ІІ ступеня, а Дніпропетровськ - дипломом ІІІ ступеня.

Серед міст II категорії (населення від 150 до 500 тисяч людей) кубок і диплом І ступеня отримають Севастополь і Маріуполь (Донецька область), диплом II ступеня - Івано-Франківськ і Миколаїв, диплом III ступеня - Вінниця, Дніпродзержинськ (Дніпропетровська область).

Серед міст III категорії (населення від 50 до 150 тисяч чоловік) кубком та дипломом І ступеня буде нагороджений Іллічівськ (Одеська область) і Ковель (Волинська область), дипломом II ступеня - Лозова (Харківська область) і Умань (Черкаська область), дипломом III ступеня - Червоноград (Львівська область) і Комсомольськ (Полтавська область).

Переможцями конкурсу вважаються населені пункти, які досягли найкращих результатів за річними підсумками виконання програм соціально-економічного розвитку населеного пункту.