Дівчина по-п’яні порізала вени

У неділю о 13:10 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятин від чергової медсестри надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення місцевої центральної районної лікарні було доставлено 21-річну жительку міста Козятин 1991 року народження.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, дівчина скоїла спробу суїциду, порізавши вени лівого передпліччя.

Дівчина намагалася піти з життя через нерозділене кохання.

Стан здоров’я потерпілої наразі задовільний.