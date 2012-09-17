Дівчина по-п’яні порізала вени
14:12, 17 вересня 2012Вінниця
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Через нещасну любов
У неділю о 13:10 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятин від чергової медсестри надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення місцевої центральної районної лікарні було доставлено 21-річну жительку міста Козятин 1991 року народження.
Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, дівчина скоїла спробу суїциду, порізавши вени лівого передпліччя.
Дівчина намагалася піти з життя через нерозділене кохання.
Стан здоров’я потерпілої наразі задовільний.
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