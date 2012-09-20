Порошенко може відмовитися від Верховної Ради?
13:04, 20 вересня 2012Вінниця
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Після виборів
Міністр економіки Петро Порошенко відмовиться від депутатського мандата в обмін на міністерське крісло, якщо його програма буде підтримана.
Такий висновок робить з його слів в інтерв'ю газеті Комерсант-Україна портал «Українська правда»..
Так, відповідаючи на запитання, якщо він пройде в парламент, чи покине він міністерство, Порошенко відповів:
"Якщо моя програма відродження національної економіки знайде підтримку, будемо обговорювати. Якщо ні - буду захищати її в іншому місці".
"Але в будь-якому разі я буду діяти, спираючись на закон", - додав Порошенко.
Як відомо, Порошенко йде на вибори по округу №12 у Вінниці.
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