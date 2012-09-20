Разом з "Піккардійською терцією" співатиме Віктор Бронюк

Вокальна формація "Піккардійська терція" своє 20-річчя відрепетирує у Вінниці, а відсвяткує у Львові/



У день свого народження "Піккардійська терція" дасть концерт на сцені Львівської опери. А до цього - 22 вересня - "генеральну репетицію" проведе у Вінниці, концерт розпочнеться у залі муздрамтеатру ім.Садовського о 19.00. Третій ювілейний концерт вокальної формації 29 вересня почують кияни.

- Двогодинна програма складатиметься з трьох частин, - інтригує учасник групи Володимир Якимець. - Спочатку прозвучать наші старі хіти. Потім організуємо презентацію абсолютно нових пісень. Відкрию таємницю - їх буде близько восьми. А в третій частині концентра на сцену разом із нами вийдуть наші друзі-колеги і виконають сольні партії в наших хітах.

У кожному з трьох міст склад учасників третьої частини концерту буде мінятися.

- Так Віктор Бронюк заспіває "Старенький трамвай", Руслана - "Дикі гуси", а Лілія Ваврин - "Талісман", - розповідає Володимир Якимець. - На жаль, через гастрольні графіки усі наші друзі не зможуть зібратися на одній сцені. Але в основному концерти будуть однаковими.

Відомо, що сьомими солістами "Піккардійської терції" на один вечір стануть Павло Табаков, Павло Гудімов, Олег Лихач, Лілія Ваврів, група "Орфей", Юрій Журавель з "Оt vinta", Олег Собчук зі "С.К.А.Й", Руслана, Марійка Бурмака, "ТНМК", "ТІК" та багато інших. Хто з них разом із "Піккардійською терцією" радуватиме вінничан 22 вересня стане сюрпризом.