Літинські чиновники здавали землю в оренду задурно

Порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на суму 463 тис. грн виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Літинської селищної ради. Контрольний захід охопив період з січня 2010 до липня 2012 рр.



Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Упродовж зазначеного часу посадові особи селищної ради надавали у користування земельні ділянки загальною площею майже 13га без укладання договорів оренди, через що місцевий бюджет недоотримав доходів на суму 179 тис. грн.

Окрім того, втрачено можливість додатково залучити до бюджету смт. Літин 112 тис. грн., через те, що у вісімнадцятьох договорах орендна плата за користування земельними ділянками була встановлена нижчою за трикратний розмір земельного податку.

Під час ревізії виявлені й факти неперерахування однією з установ до селищного бюджету податку з доходів фізичних осіб, а також несплати окремими суб’єктами господарювання оренди за користування земельними ділянками, через що бюджет смт. Літин недоотримав 169 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства на двох посадових осіб Літинської селищної ради складені протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи.

