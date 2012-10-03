Вінничанка через довірливість платитиме за чужий кредит

2 жовтня до 1-го відділу міліції міста Вінниці звернулася 43-річна вінничанка з заявою про те, що малознайомий чоловік, зловживаючи її довірою, оформив на її ім’я споживчий кредит для купівлі побутової техніки на суму 11 тисяч гривень.

Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.

Вжитими оперативно-пошуковими заходами працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 31-річний житель м. Вінниці. Проводиться перевірка.