Вінницькі автобуси – мрія камікадзе?

Упродовж поточного року на Вінниччині сталося 69 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв автобусів усіх форм власності, в тому числі 10 з потерпілими, під час яких двоє людей загинули та 16 осіб травмовано.

Про це повідомила Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

Поріваняно з минулим роком відбулося зростання аварійності на 21,1% та кількості травмованих на 33,3%.

Кількість фатальних наслідків зменшилась удвічі.

З вини водіїв автобусів сталось 27 ДТП, із них 5 з потерпілими, під час яких 7 людей травмовано.

Найбільший ріст аварійності за участю та з вини водіїв автобусів спостерігається в обласному центрі, де з початку цього року сталось 46 ДТП, із них 6 - з потерпілими.

Під час аварій 10 осіб травмовано, що на 66,7 %більше, ніж минулого року.