Чоботар згорів у власному вагончику

11 жовтня о 4:06 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежно-рятувальної частини №4 міста Вінниці надійшло повідомлення про пожежу у вагончику по ремонту взуття.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши на місце події, рятувальники загасили осередок пожежі. Під час пожежі було виявлено обгоріле тіло 49-річного власника вагончика.

Попередньо причиною пожежі стала необережність під час паління.

Загалом з початку року на Вінниччині сталося 1568 пожеж, під час яких загинула 61 особа.