Чоботар згорів у власному вагончику
11:20, 11 жовтня 2012Вінниця
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Через паління
11 жовтня о 4:06 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежно-рятувальної частини №4 міста Вінниці надійшло повідомлення про пожежу у вагончику по ремонту взуття.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Прибувши на місце події, рятувальники загасили осередок пожежі. Під час пожежі було виявлено обгоріле тіло 49-річного власника вагончика.
Попередньо причиною пожежі стала необережність під час паління.
Загалом з початку року на Вінниччині сталося 1568 пожеж, під час яких загинула 61 особа.
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