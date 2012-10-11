Вінничанам покажуть рідкісні стародруки

У відділі рідкісних і цінних видань обласної наукової бібліотеки імені Тімірязєва експонується книжкова виставка «Друге життя стародруків: факсимільні та репринтні видання», - повідомляє радіокомпанія «Місто над Бугом»,

Експонуватимуться найстаріші книги, починаючи з ХV століття, які впродовж останніх ста років надходили до фондів бібліотеки.

Серед пам’яток друку – інкунабули, палеотипи, книги кирилівського шрифту ХVІ – ХVІІ століть, а також прижиттєві рідкісні видання класиків української, російської та світової літератури.

Не кожна з перелічених книг може бути видана читачам. Книги, які з’явились на світ до середини ХVІІІ століття, видаються дуже обмежено, лише науковцям, які працюють над тією чи іншою темою і їм треба працювати з оригіналами.