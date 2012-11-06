Яценюк: ЦВК оголосить перевибори у двох вінницьких округах

На п'яти округах, де будуть оголошені перевибори, опозиція висуватиме єдиних кандидатів.

Про це вчора заявив один з лідерів опозиції Арсеній Яценюк на мітингу під ЦВК, - повідомляє "Українська правда".

За його словами, рішення про перевибори на цих округах є кращим виходом, ніж "якби Засухи та Губські стали депутатами".

"Ми все рівно не складаємо зброю і доведемо, що навіть на перевиборах ми переможемо", - зазначив він.

"Ми виставляємо по одному кандидату на кожному окрузі, а це означає, що ми матимемо результат ще кращий, ніж ми мали в Києві", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що опозиція все одно подаватиме до суду на ЦВК з вимогою визнати кандидатів від опозиції по тих округах, де перемогла опозиція.

Яценюк повідомив також, що ЦВК оголосить перевибори у двох вінницьких округах.

"Вони хочуть віддати перемогу по двом виборчим округам також кандидатам від "Регіонів", які програли ці вибори, ми знаємо про те, що зараз у ЦВК буде внесено проект рішення про перевибори по двом вінницьким округам", - заявив він.

"Я знаю, що кандидати, яким хочуть присудити перемогу на вінницьких округах вже підписали присягу Януковичу", - додав політик.

У свою чергу, депутат Андрій Павловський прогнозує, що на перевиборах від об’єднаної опозиції "скоріш за все, висуватимуть тих самих кандидатів, які перемогли на цих виборах".

"Я вважаю, що це буде чесно, бо люди збурені через вкрадену у них перемогу", - сказав він журналісту "Української правди".

Водночас, Павловський не виключив, що перевибори будуть "жорсткішими, ніж ті, що відбулися".