Хліб на Вінниччині подорожчав на 30-60 копійок

Упродовж минулого тижня ціни на хліб на Вінниччині підвищили всі його виробники. Залежно від виду, тепер за буханець треба платити більше на 30-60 копійок, йдеться у газеті Верховної ради "Голос України".

Начальник головного управління економіки Вінниччини Андрій Гижко пояснив це трьома чинниками: підвищенням мінімальних зарплат, подорожчанням електрики для промислових споживачів та зростанням ціни на борошно.

— Протягом нинішнього року мінімальна зарплата підвищувалась чотири рази, подорожчала електроенергія, і в межах десяти відсотків зросли ціни на борошно, — каже він. — У зв’язку з цим виникла необхідність перегляду цін на хліб. Востаннє найбільший виробник хліба у нашій області — концерн «Вінницяхліб» — підвищував ціни в лютому цього року, а на соціальні сорти хліба — рік тому. Через це підприємство працювало на межі рентабельності.

Чиновник пояснив, що відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації Миколи Джиги дозволяється виробнича націнка на випікання хліба до 5 відсотків рентабельності, а в торговельній мережі — до 10 відсотків (у межах міста). Ці показники підприємство не перевищило. Чи дотрималися їх інші виробники хліба, співрозмовник не уточнив.