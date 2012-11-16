Підписано 210 контрактів між селами Вінниччини та Польщі

П’ять років тому, 15 листопада 2007 року, було проведено Установчі збори, на яких засновано Вінницький обласний осередок Міжнародної громадської організації «Україна-Польща-Німеччина». За цей період осередок Товариства пройшов шлях розвитку та становлення, було реалізовано багато проектів, підписано угод про співпрацю.

Саме про проведену роботу вирішили відзвітувати керівники ВОО МГО «Україна-Польща-Німеччина» під час урочистої прес-конференції, яка відбулась в офісі осередку за участі членів Ради та запрошених представників громадських організацій-партнерів.

Детально про роботу Товариства розповів під час мультимедійної презентації Голова осередку Олексій Гаврилов. Він розповів про основні досягнення – наявні на Вінниччині більш як 210 контактів між територіальними громадами області та партнерами з 10 воєводств Польщі, і про обміни, стажування та інші міжнародні проекти, які було реалізовано протягом останніх 5 років.

- Ті контакти, які ми маємо на сьогодні, створили можливість для вивчення прогресивного польського досвіду на базовому рівні – рівні село-гміна, - каже Олексій Гаврилов. - Але Товариство продовжує розвивати міжнародні контакти, в тому числі і завдяки залученню міжнародних коштів через участь в грантових програмах. Таких програм ми реалізували більше 15, і на сьогодні маємо значний досвід в цій галузі.

На завершення своєї презентації Олексій Гаврилов презентував присутнім новий дизайн офіційної інтернет-сторінки Товариства www.ukrpolgerm.com, на якій можна детально ознайомитись з реалізованими проектами, заходами, а також переглянути не тільки фото, а й відео з матеріалами про роботу.

В своєму виступі заступник Голови ВОО МГО «Україна-Польща-Німеччина» Андрій Кавунець зупинився на проектній та грантовій роботі Товариства – розповів про проекти, реалізовані в 2012 році, а також окреслив тематику та напрямки проектів, які на даний час знаходяться на етапі підготовки та подання до відповідних фондів.

- Гранти та залучення безпосереднього фінансування – це тема, яка найбільше цікавить представників територіальних громад області, - зазначив Андрій Кавунець. - В той же час, навіть зважаючи на реалізацію щороку кільком грантових проектів в рамках Товариства, ми вважаємо що маємо широке поле для розвитку. Проектною та грантовою діяльністю повинні займатись максимально можлива кількість територіальних громад, які мають партнерів за кордоном. І Товариство готове їм в цьому допомогти».

Поділився своїми враженнями та думками також і ще один заступник Голови ВОО МГО «Україна-Польща-Німеччина», що відповідає за освітні програми – Олександр Неприцький. Він відзначив високу зацікавленість серед української молоді до можливості навчання за кордоном і наголосив, що завдяки високому авторитету Товариства на міжнародному рівні ми змогли створити майбутнім студентам польських вишів оптимальні умови пошуку інформації і підготовки та подання документів на вступ.

- Ми маємо офіційно підписані угоди з кількома польськими університетами, що, з однієї сторони, гарантує університетам поширення інформації про них в Україні, а з іншого боку – гарантує українській молоді якісні та повноцінні умови навчання в Польщі, а окрім того – надає можливість отримати європейську освіту безкоштовно, в тому числі через стипендіальні програми, - говорить Неприцький.

Свою високу оцінку діяльності Товариства висловили також і представники громадських організацій-партнерів – Руслана Харковенко (Вінницька обласна асоціація медичних працівників), Андрій Дручинський (Всеукраїнська екологічна ліга), та члени Ради ВОО МГО «Україна-Польща-Німеччина» Анатолій Левицький, Петро Одарченко та Олександр Сухомовський.

Загалом присутні зазначили, що досягнень за п’ять років діяльності багато, але попереду – ще багато справ, безліч планів, які спільно формуватимуть перспективи міжнародного розвитку не тільки Вінниччини, а й всієї країни на наступні роки. І діяльність Товариства в цьому напрямку, як реалізатора принципу безпосередньої, «народної» співпраці на рівні громад та мешканців цих громад є запорукою втілення в життя відомого лозунгу «Разом – до об’єднаної Європи!»