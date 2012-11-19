Міліцією Вінниччини керуватиме Віктор Русин?

Про ймовірну заміну міліцейського начальства в області заговорили минулої п’ятниці. Мовляв, пройшли вибори і час перетасувати «керівну колоду», аби вищі чини УМВС не надто обростали зв’язками на місцях.

Подейкують, що принаймні начальники 9 обласних УМВС змінять місце роботи і серед них – Валерій Нонік, який керує вінницькими міліціянтами з весни 2010 року.

Тим часом наші закарпатські колеги з видання «Закарпаття онлайн» стверджують, що начальником УМВС у Вінницькій області призначено їхнього вже екс-головного міліціонера Віктора Русина.

Наразі у Вінниці ніхто наказу про призначення нового начальника облуправління внутрішніх справ ще не бачив. Утримуються від коментарів і в секторі зв’язків з громадськістю обласного УМВС, мовляв, жодної офіційної інформації у них немає.