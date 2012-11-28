Віктор Жеребнюк і Геннадій Ткачук вже народні депутати

Вчора, 27 листопада, ЦВК зареєструвала Віктора Жеребнюка, котрий балотувався в одномандатному виборчому окрузі №14 народним депутатом України.

Реєстрація, як повідомляє Вінниця. Інфо, пройшла не без ексцесів, позаяк заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна висловила пропозицію вилучити з проекту постанови про реєстрацію обраних нардепів доповнення, яким пропонувалось зареєструвати депутатом Віктора Жеребнюка.

За її словами, «це особа, яка не набрала більшості голосів виборців, … яка завдяки маніпуляціям окружної виборчої комісії набуває статусу народного депутата».

Втім, підтримали Усенко-Чорну і висловились за вилучення Віктора Жеребнюка зі списку реєстрованих лише четверо з 14 присутніх на засіданні членів ЦВК.

Ще один наш земляк – вінничанин Геннадій Ткачук, який ішов до Ради за списком «УДАРу» реєстрацію в ЦВК пройшов без проблем.