Северинівка – найкраще спортивне село України

В смт. Ворохта Івано-Франківської області відбулися Всеукраїнські змагання серед сільських територіальних громад, організовані Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством «Колос» АПК України. За їх підсумками визначали найкраще спортивне село країни.

В змаганнях з настільного тенісу, гирьового спорту, шашок, міні-футболу, волейболу та перетягуванні канату взяли участь представники всіх 25 областей України. Вінниччину гідно представила збірна команда Северинівської сільської територіальної громади(Жмеринський район). Вона посіла перше місце і виборола титул «Найкраще спортивне село України 2012 року».

Спортсмени Северинівки також перемогли в змаганнях з волейболу та перетягуванні канату.

– Завдяки сільському голові Олександру Христюку, інструктору зі спорту Анатолію Бедраку і голові Жмеринської ради ФСТ «Колос» Василю Марчуку спорт став пріоритетним напрямком соціального розвитку Северинівки. Тому й перемога цього села на всеукраїнському конкурсі не є випадковою, – каже головний спеціаліст Вінницької обласної організації ФСТ «Колос» Світлана Коновалова.