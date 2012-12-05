Вінницькі індорхокеїсти – треті на «Підмосковних вечорах»

У м. Електросталь (Росія) відбувся щорічний міжнародний турнір з індорхокею «Підмосковні вечори-2012». Цього року Україну на ньому вперше представляли два учасники: «Олімпія-Колос-Секвоя» (Вінниця) і молодіжна збірна (до 21 року), яка також складалася з вінничан.

На старт вийшли 8 команд, розбитих на попередньому етапі на 2 підгрупи. Подолянам протистояли колективи з Росії та Білорусі. В підсумку перемогу здобуло «Динамо» (Єкатеринбург, Росія). Друге місце посіли господарі, третє – «ОКС». Наша «молодіжка», на жаль, посіла останню сходинку.

– Результат «ОКС» є цілком задовільним, враховуючи те, що ми тільки розпочинаємо сезон, – сказав головний тренер «ОКС» і національної збірної України Павло Мазур. – А наша молодіжна команда набралася в Електросталі безцінного досвіду, який має допомогти показати хороший результат на зимовому молодіжному чемпіонаті Європи.