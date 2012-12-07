Вінничани приватизували близько мільйона земельних ділянок

Жителі Вінниччини приватизували 968,3 тисяч земельних ділянок.

Про це повідомляє Головне управління Держземагентства у Вінницькій області.

Із 743,7 тисяч громадян Вінницької області , що мають право на приватизацію земельних ділянок, своїм правом скористались 679,6 тисяч громадян, які приватизували 968,3 тисяч земельних ділянок площею 240,8 тисяч гектарів.

В тому числі 499,6 тисяч земельних ділянок площею 100,3 тис. га – для будівництва та обслуговування житлових будинків та господарських споруд; 422,4 тисячі, площею 137,7 тис. га - для ведення особистого підсобного (селянського) господарства; 42,9 тис. ділянок, площею 2,8 тис. га - для ведення садівництва.

На даний час видано 338,7 тисяч державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам, в тому числі за жовтень 10678.

Протягом 2012 року 2943 громадян приватизували 3161 земельну ділянку на площі 742 га, з них для житлового будівництва 1651 ділянку, для особистого селянського господарства 638, для садівництва 704 і гаражного будівництва 168.