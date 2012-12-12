У центрі Вінниці завалися дах

У Вінниці в триповерховому будинку, що по вулиці архітектора Артинова, 49, від снігу завалився дах. За словами мешканців, це сталося приблизно о пів на десяту ранку. Вінницькі бійці МНС прибули на місце події негайно і перше, що зробили – евакуювали людей.

Кореспонденту «Вінниця ОК» рятувальники розповіли, що для виконання робіт залучено 5 працівників МНС, які спочатку вивели 16 людей. Згодом довелося вимикати електрику, оскільки поблизу будинку багато стовпів та електричних дротів. Лише після цього надзвичайники почали розчищати дах будинку. Тому сказати одразу, якої шкоди завдав сніг вінничанам, поки ніхто не наважується.

Ухилилася від коментарів і представник ЖЕКу № 16, на балансі якого перебуває цей будинок.

За словами мешканців будинку, це не перший зимовий сюрприз цього будинку – на початку 2012 року у січні в будівлі розмерзлася труба, через що тимчасово було відключено опалення.

– Будинок у нас старенький – ще на початку минулого століття побудований, – розповідає мешканка будинку. – Кілька днів тому дах будинку почав потріскувати, проте ніхто не міг зрозуміти, у чому причина. Від ранку стоїмо на вулиці і ще не знаємо, де ночувати прийдеться.

Проте залишати людей на вулиці ніхто не збирається. За словами директора департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Сергія Кушніра, якщо буде потреба, то мешканців будинку поселять у готелях.

Нагадаємо, на Вінниччині з початку зими це вже другий випадок пошкодження покрівлі – 10 грудня під вагою мокрого снігу обвалилася частина покрівлі Гущенецького профтехучилища, що у Калинівському районі.