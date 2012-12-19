Грабіжник силою відібрав у вінничанина дорогу техніку

17 грудня до 1-го відділу міліції м. Вінниці з заявою про правопорушення звернувся вінничанин. За його словами, малознайомий чоловік силою відібрав у нього два мобільних телефони, цифровий апарат та відеокамеру.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Пограбування сталось у помешканні потерпілого – в квартирі по вулиці Станіславського.

Працівники міліції по «гарячих слідах» встановили особу зловмисника – 23-річного жителя м. Києва. В його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

За дане правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.