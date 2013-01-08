На Різдво пенсіонера переїхала машина

7 січня о 12.40 год. на автошляху Могилів-Подільський - Ямпіль при в'їзді в село Бронниця 37-річний водій автомобіля "Опель-Вектра", непрацюючий житель м. Бар, скоїв наїзд на 72-річного пенсіонера, хителя с. Бронниця.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП та отриманих тілесних ушкодження чолвок на місці пригоди помер. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик.