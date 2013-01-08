За вбивство сина батько сяде на 10 років

10 років та 6 місяців позбавлення волі - таке покарання призначив суд жителю Тиврівського району за вбивство власного сина.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Трагедія сталася в березні 2012 року, причиною якої став побутовий конфлікт. Того дня батько з сином цілий день займалися господарськими справами, допомагали сусідам вантажити дрова. Після закінчення роботи, чоловіки повернулися додому та сіли вечеряти. Слово за словом, і між рідними людьми під час спільного розпиття горілки виникла сварка, під час якої 30-річний син з кулаками накинувся на батька. Тоді батько, щоб вгамувати нападника вхопив зі столу ніж.

Зі слів підсудного, він хотів налякати сина, розраховуючи на те, що побачивши ніж, той заспокоїться і відійде від нього. Але син не злякався, навпаки, він ще ближче підійшов до нього, і тоді він вдарив його ножем у живіт. Почувши крик, на кухню з кімнати прибігли рідні. Вони намагалася допомогти пораненому, але його смерть настала миттєво.

За фактом вбивства Тиврівський районний суд призначив підсудному покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років та 6 місяців. У чоловіка це вже шоста судимість. Раніше він відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів.