Юним правопорушникам влаштували спортивне свято

Комітет з фізичної культури і спорту Вінницької міської ради провів благодійну акцію «Ти вартий кращого!» в Якушинецькому професійному училищі соціальної реабілітації. Вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи № 5 та МДЮСШ «Вінниця» продемонстрували там прийоми боксу, вільної боротьби, самбо, дзюдо. Також було переглянуто стрічку про досягнення вінницьких спортсменів у 2012 році.

Найактивніші глядачі, які взяли участь у спортивних конкурсах, отримали за це спортивний інвентар, подяки і медалі міського спорткомітету. Після завершення показових виступів і майстер-класів голова міськспорткомітету Сергій Краєвський вручив вихованцям училища і спортсменам солодкі подарунки.

– Комітет з фізичної культури і спорту Вінницької міської ради співпрацює з Якушинецьким професійним училищем соціальної реабілітації вже 4 роки, – розповіла спеціаліст міського спорткомітету Вікторія Яременко. – За цей час ми організували кілька зустрічей з вихованцями ДЮСШ, відвідування міської ковзанки, провели футбольний турнір.

Якушинецьке професійне училище соціальної реабілітації є державним закладом Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України. Там навчаються (згідно з рішенням суду) неповнолітні підлітки, які вчинили суспільно небезпечні дії, злісно і систематично порушували правила громадської поведінки і потребували перевиховання та реабілітації в умовах особливого режиму. Нині в училищі – 34 юнаки віком 14¬–18 років зі всіх областей України. Термін перебування їх не перевищує три роки. Випуск проводиться протягом всього року, згідно з терміном, встановленим рішенням суду.