За вимагання грошей затримали начальника райвідділу міліції

В одному з районів Вінницької області СБУ викрила протиправну діяльність начальника місцевого відділу міліції, який вимагав та одержав гроші від свого підлеглого.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Згідно з повідомленням, до співробітників СБУ звернувся дільничний інспектор одного з райвідділів УМВС. Він повідомив, що його керівник за сприяння у пришвидшенні процедури виплати зарплатні та вихідної допомоги при звільненні зажадав отримати половину належної суми. Але після тривалих перемовин начальник відділу погодився на хабар у 4 тисячі гривень.

За результатами перевірки цієї заяви, зареєстрованої обласною прокуратурою в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР), стосовно начальника райвідділу розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

4 січня оперативники СБУ спільно з працівниками прокуратури затримали хабарника «на гарячому» у районному містечку, одразу після одержання ним обумовленої суми. Затриманий чинив опір правоохоронцям та намагався непомітно позбутися грошей, викинувши їх з кишені.

Наразі в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України зловмисника затримано.