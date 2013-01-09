Лаборант тримав у коледжі зброю

Співробітники СБУ у Вінницькій області викрили незаконну діяльність працівника одного з міських навчальних закладів, який у своєму службовому приміщенні, поряд зі студентськими аудиторіями, зберігав бойову зброю, повідомляє Вінниця.Інфо.

Попередньо була отримана інформація щодо причетності 46-річного вінничанина – лаборанта одного з міських коледжів до так званої «чорної археології» і незаконного поводження із засобами ураження.

Під час огляду слідчо-оперативною групою будівлі навчального закладу, в одній із кімнат технічного призначення, що закріплена за лаборантом, виявлено та вилучено гранату РГД-33 часів Великої вітчизняної війни, 3 набої калібру 76 мм та частину гвинтівки невстановленого зразка.

Згідно з висновками експерта НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області, граната РГД-33 всередині містить бризантну речовину тротил.

За даним фактом органами міліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Продовжується реалізація комплексу заходів, спрямованих на встановлення можливих спільників та їх причетність до незаконного обігу засобів ураження в Україні.